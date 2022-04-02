بالوثيقة..صفقة سلاح فاسدة لصالح وزارة الدفاع بقيمة (245) مليون دولار

بالوثيقة..صفقة سلاح فاسدة لصالح وزارة الدفاع بقيمة (245) مليون دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب هادي السلامي، السبت، مخاطبة الى الادعاء العام كاشفا فيها عن فساد وهدر بالمال العام بعقود التسليح البلغارية الخاصة بوزارة الدفاع.وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب النائب وموجهة الى الادعاء العام : “بلغت قيمة الفساد في صفقة عقود الأسلحة البلغارية نحو 245 مليون دولار وجميع الأسلحة قديمة وغير مطابقة”.

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