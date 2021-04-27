بالوثيقة ..فساد محافظ البنك المركزي “الصدري”

بالوثيقة ..فساد محافظ البنك المركزي “الصدري”
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  سؤال برلماني لمحافظ البنك المركزي بشأن  الفساد الحاصل في نافذة بيع العملة الى المصارف والشركات الخاصة لبيع العملة والسؤال يوضح فساد التيار الصدري من محافظ البنك المركزي المرتبط بالتيار الصدري.

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