بالوثيقة..قضاء زيدان الولائي يدافع عن “حقوق اللصوص”

بالوثيقة..قضاء زيدان الولائي يدافع عن “حقوق اللصوص”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، الدائرة القانونية في وزارة المالية، لرفع الحجز عن حساب شركة العاصمة التابعة للمتهم الرئيسي بسرقة الامانات الضريبية نور زهير.وأظهرت وثيقة ، أن رفع الحجز جاء لـ”استمرار تحويل واسترجاع الأموال من حساب الشركة التابعة لنور زهير إلى حساب الامانات الضريبية في مصرف الرافدين”.وسبق ان اطلق سراح المتهم نور زهير، فيما اكدت الجهات المختصة ان اطلاق سراحه مشروطًا وجاء ليستكمل نور زهير استرجاع المبالغ المالية المسروقة.واستردت الحكومة العراقية حتى الان اكثر من 317 مليار دينار من الاموال المسروقة من أموال “الامانات الضريبية”، وهو مبلغ لايمثل سوى 8% من مجمل المبلغ المسروق والبالغ اكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي. يذكر ان القضاء العراقي بعد 2003 قضاء فاسد إيراني الإرتباط والتوجه في خدمة السراق وقتلة الشعب. وفي السياق نفسه قام اللص القيادي في ائتلاف المالكي هيثم الجبوري المشترك في سرقة القرن باعادة 4 مليارات دينار من أصل 500 مليون دولار  واطلق سراحه من قبل نفس القضاء .

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