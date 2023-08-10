بالوثيقة..قضاء زيدان ينقض حكم الإعدام بحق الإرهابي قاتل الدكتور هشام الهاشمي

بالوثيقة..قضاء زيدان ينقض حكم الإعدام بحق الإرهابي قاتل الدكتور هشام الهاشمي
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر قضاء فائق زيدان الولائي وبتوجيه إيراني ، نقض حكم الإعدام الصادر بحق  المسليشياوي الإرهابي المنسوب الى كتائب حزب الله  أحمد حمداوي عويد المدان بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي .وبحسب وثيقة الدعوى بمنصة محكمة التمييز، فانه”تقرر نقض القرارات المميزة كافة الصادرة من المحكمة المركزية، والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة، ونقضه وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة وفق الأصول”. يذكر ان في يوم 7/5/2023  أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكمَ الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان أعلاه الذي لايعرف حتى  مكان سجنه هل في فندق الحشد الشعبي 5 نجوم أم في إيران أم في مكان آخر ؟!،

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