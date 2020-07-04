بالوثيقة…لإعادىة تأهيل الأمن الوطني ..الفياض باي باي

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (04 تموز 2020)، كتاباً خاصاً بإنهاء تكليف فالح الفياض من مهام تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتعيين عبد الغني الأسدي بديلاً له.وتضمنت وثيقة صادرة عن مدير المكتب، رائد جوحي ، أنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، على وفق الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور والتشريعات النافذة، تقرر إنهاء تكليف فالح فيصل فهد الفياض، من مهام تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني”.وجاء في الوثيقة، أنه “يتم تكليف الفريق الركن المتقاعد عبد الغني عجيل طاهر الأسدي، بمهام إدارة رئاسة جهاز الأمن الوطني، وينفذ الأمر بدءاً من تاريخ اليوم”.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في رئاسة الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى تغييرات في رئاسة الأمن الوطني ومستشاريته وهيأة الاعلام والاتصالات.وقال المصدر في حديث ، إن “مستشارية الامن الوطني، تم إجراء تغيير بها، حيث أنهى الكاظمي تكليف فالح فيصل فهد الفياض، من مهام مستشار الامن الوطني، وعين قاسم محمد جلال الاعرجي، مستشاراً للأمن الوطني”.وأشار إلى أن “من التغييرات التي أجراها الكاظمي في جهاز الامن الوطني، أنه أنهى مهام فالح فيصل فهد الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وكلف الفريق الركن المتقاعد عبد الغني عجيل طاهر الاسدي بإدارة جهاز الامن الوطني”.وبالنسبة لهيأة الاعلام والاتصالات، أوضح المصدر، أن “الكاظمي أنهى تكليف جاسم محمد فرج اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين، وكلف عبدالوهاب معد عبد الوهاب الصفار، بمهام عضو مجلس المفوضين”.