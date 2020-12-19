بالوثيقة..لجنة مراقبة البرنامج الحكومة النيابية:17% نسبة إنجاز حكومة الكاظمي

بالوثيقة..لجنة مراقبة البرنامج الحكومة النيابية:17% نسبة إنجاز حكومة الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قيم مجلس النواب عمل حكومة الكاظمي للفترة من 7/5/2020 لغاية 17/11/2020  وكانت نسبة الانجاز 17% والباقي كلام فيسبوكي .كما في الوثيقة المبينة أدناه…

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