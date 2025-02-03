بالوثيقة..مجلس محافظة بغداد يعلن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

بالوثيقة..مجلس محافظة بغداد يعلن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس محافظة بغداد، الاحد (2 شباط 2025)، فتح باب الترشح لمنصب “المحافظ” بعد إحالة العلوي الى التقاعد.وادناه نص الوثيقة :- 

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