السوداني يوافق على استقالة محافظ نينوى

السوداني يوافق على استقالة محافظ نينوى
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الموصل/ شبكة أخبار العراق-وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري.وذكر مكتب السوداني في بيان، أن”الجبوري تقدم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010″.وأضاف، أن”السوداني عبر خلال استقباله الجبوري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية”.وقدم محافظ نينوى نجم الجبوري استقالته إلى رئيس الوزراء ، اليوم الاحد،  ،لعدم استكمال إجراءات استثنائه من هيئة اجتثاث البعث ، وقال في استقالته، “كان لي الشرف ان اكون محافظا لمحافظة نينوى لسنوات اربع خلت يشهد الله اني لم ادخر جهدا في الحفاظ على امنها واستقرارها والعمل مع الخيرين على اعادة اعمارها بعد ان دمرتها عصابات داعش الإرهابية كما انني اسجل شكري وامتناني لدولتكم حيث ساندتموني وازرتموني في تحقيق الإنجازات التي يشهد لها الداني والقاصي على ارض المحافظة العزيزة على قلوب العراقيين جميعا كما لابد لي هنا ان اشيد بموقفكم وموقف مجلس الوزراء الموقر الذي انصفني وقدر تضحياتي باستثنائي من قانون المسائلة والعدالة”.وأضاف، “نحن تربينا على احترام واطاعه النظام والقانون ونظرا لعدم استكمال إجراءات رفع الاجتثاث عني وذلك بعدم التصويت في البرلمان على ذلك فأني التمس من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمحافظ لمحافظة نینوی راجيا من سيادتكم اختيار من ترونه اهلا لتسلم المنصب من بعدي كي يستمر الاعمار والامان في نينوى وتحت رعاية حكومتكم الرشيدة”.

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