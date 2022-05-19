بالوثيقة..محكمة التمييز:مقدام الجميلي بديلاً عن النائب المطرود مشعان الجبوري

بالوثيقة..محكمة التمييز:مقدام الجميلي بديلاً عن النائب المطرود مشعان الجبوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت محكمة التمييز، اليوم الخميس، بديلا للنائب مشعان الجبوري ،وتشكلت الهيئة التمييزية المختصة للنظر بالطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بتاريخ 18/5/2022 برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس وعضوية القضاة مقدام بدر وصباح رومي ومحمد عبد عليوعبد الوهاب عبد الرزاق ومنذر إبراهيم وصباح عريبي والمأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها التالي:

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