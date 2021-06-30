آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
بالوثيقة..محكمة التمييز تقرر عودة خالد سلطان هاشم الى المشاركة في الانتخابات
تخويل عادل كريم كاك أحمد بإدارة وزارة الكهرباء
مستشارية الأمن القومي:زيارة الأعرجي إلى كركوك لمتابعة الوضع الأمني
وزارة المالية تحدد ضوابط التعاقد مع المحاضرين المجانيين
وزارة العدل:تم تطعيم جميع النزلاء والحرس ضد فيروس كورونا
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
-
- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN