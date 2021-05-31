بالوثيقة..محكمة القضاء الإداري تلغي تعيين نبيل جاسم مديراً عاماً على شبكة الإعلام العراقي

بالوثيقة..محكمة القضاء الإداري تلغي تعيين نبيل جاسم مديراً عاماً على شبكة الإعلام العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قبلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى ضد رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وقضت بإعادة رئيسها السابق الدكتور فضل فرج الله، كرئيس تنفيذي لشبكة الإعلام العراقي وإلغاء تعيين الأول.وكان مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، قد صوت في (5 تموز 2020) على تنصيب نبيل جاسم رئيساً للشبكة، بعد إقالة الرئيس السابق فضل فرج الله.ونبيل جاسم حاصل على الدكتوراه في الإعلام، ويعمل استاذاً في كلية الإعلام ب‍جامعة بغداد.وفضل الله فرج من حزب الدعوة ومن الولائيين.

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