بالوثيقة..مصدر نيابي:زيادة رواتب المتقاعدين عند السوداني أسبقية متأخرة جداً

بالوثيقة..مصدر نيابي:زيادة رواتب المتقاعدين عند السوداني أسبقية متأخرة جداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر نيابي،الاحد، زيادة رواتب المتقاعدين في موازنة 2023، مبينا ان العراق لديه ملايين المتقاعدين والوضع المالي لايسمح حاليًا بهذه الخطوة لان رواتب رفحاء استنزفت خزينة الدولة .وقال المصدر ، ان “النائب نايف الشمري قدم طلبا الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاء مباشر معه لزيادة رواتب المتقاعدين الى 800 الف دينار شهريا كحد ادنى”، لافتا الى ان “السوداني همش على الطلب بدعوة هيئة المستشاريين لدراسته وتقديم نتائجه”.واضاف، ان “العراق لديه ملايين المتقاعدين واية زيادة في الرواتب صعبة للغاية خاصة وان موازنة 2023 ستتضمن اكمال تثبيت مئات الألوف من العقود والذي سيؤدي الى زيادة كبيرة في حجم الرواتب العامة اضافة الى رواتب رفحاء الخيالية التي ارهقت خزينة الدولة “، مشيرا الى ان “وضع البلاد المالي حاليا لاتسمح بهكذا خطوة”.واظهرت وثيقة موجهة الى السوداني تحمل طلبا نيابيا لزيادة رواتب المتقاعدين وجعل الحد الادنى عند 800 الف دينار، فيما قام السوداني بالتهميش على الكتاب موجها هيئة المستشارين باكمال الدراسة المتعلقة بهذا الصدد لاخذ التطخم بعين الاعتبار.

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