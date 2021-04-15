بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تعلن عن آخر إحصائية لموقف الأحزاب والتحالفات السياسية المسجلة

بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تعلن عن آخر إحصائية لموقف الأحزاب والتحالفات السياسية المسجلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر وكالة (شبكة أخبار العراق)، اليوم الخميس (15 نيسان 2021)، آخر إحصائية لموقف الأحزاب و التحالفات السياسية المسجلة و المصادق عليها.ووفقاً لدائرة، دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فان آخر إحصائية لموقف الأحزاب و التحالفات السياسية المسجلة و المصادق عليها، جاءت كالاتي: 

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