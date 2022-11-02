بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تعلن عن أسماء البدلاء النواب الذين اشغلوا مناصب حكومية

بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تعلن عن أسماء البدلاء النواب الذين اشغلوا مناصب حكومية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاربعاء، اسماء بدلاء اعضاء مجلس النواب الذين شغلوا مناصب حكومية.

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