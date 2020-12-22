بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تكشف عن عدد الأحزاب المسجلة

بالوثيقة..مفوضية الانتخابات تكشف عن عدد الأحزاب المسجلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مفوضية الإنتخابات اليوم الثلاثاء، عن موقف تسجيل الاحزاب وعددها لغاية يوم 17/12/2020 .كما مبين في الوثيقة التالية…

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