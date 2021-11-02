بالوثيقة..مهند نعيم مستشارا في جهاز الأمن الوطني

بالوثيقة..مهند نعيم مستشارا في جهاز الأمن الوطني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كلف الكاظمي  (مهند نعيم) المستشار الامني الانتخابي بمهام مستشار جهاز الأمن الوطني… 

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