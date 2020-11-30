بالوثيقة ..نائب يرفع دعوى قضائية ضد نافذة بيع العملة لإيقاف هدر المال العراقي

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بغداد/شبكة أخبار العراق- تقدم عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، بشكوى لدى الادعاء العام ضد مزاد العملة، متهماً إياه بالتسبب بخروج العملة الصعبة من داخل البلاد، وإسهامها بالأزمة المالية الحالية.والدراجي هو نائب في المالية النيابية، ووزير سابق، وهو ايضاً صديق النائب محمد شياع السوداني الذي يخوض بدوره ’’معركة قضائية’’ ضد شركات الهاتف النقال، حيث تمكن مؤخراً من إيقاف تجديد تراخيصها للعمل في العراق.وجاء في وثيقة حصلت (شبكة أخبار العراق) على نسخة منها، أن “معلومات وردت حول عدم صحة الفواتير الخاصة بالحوالات أو الاعتمادات الخاصة”.ويذكر الدراجي، عبر تويتر، أن الشكوى تأتي “حفاظا على الاقتصاد العراقي”.ويضيف: “بعد خمسة اعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً لوقف نزيف العملة اضطررنا للجوء الى الملجأ الاخير وهو القضاء العراقي حيث تقدمنا بشكوى على الهدر الحاصل في نزيف العملة”.