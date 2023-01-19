بالوثيقة..نائب يطالب السوداني بإقالة محافظ البنك المركزي لكونه خارج الاختصاص

بالوثيقة..نائب يطالب السوداني بإقالة محافظ البنك المركزي لكونه خارج الاختصاص
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة النزاهة النائب هادي السلامي ،اليوم الخميس، رئيس الوزراء بإقالة محافظ البنك المركزي لكونه خارج الاختصاص وسبب ارتفاع سعر صرف الدولار كما مبين بالوثيقة أدناه…

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *