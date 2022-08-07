بالوثيقة…نائب يطالب بحل البرلمان

بالوثيقة…نائب يطالب بحل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الصدري الوحيد المتبقي في مجلس النواب، برهان المعموري، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعقد “جلسة استثنائية” لحل البرلمان.كما مبين في الوثيقة أدناه…

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