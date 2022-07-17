بالوثيقة..نائب يطالب بمحاكمة علنية لقتلة الهاشمي

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، الأحد، القضاء العراقي بان تكون جلسة محاكمة قتلة الخبير الامني هشام الهاشمي علنية.وقالت في وثيقة رسمية وجهتها الى القضاء، انه “علينا جميعاً أن نطالب بجعل محاكمة قتلة هشام الهاشمي وجميع المتظاهرين محاكمةً علنيةً، فالأمر لا يخص شخصاً واحداً أو عائلةً واحدةً، بل يمسُّ حرية الرأي”.وشددت على أن “يطَّلع الرأي العام على تفاصيل هذه المحاكمة”.وقتل الخبير الأمني العراقي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، في العشرين من حزيران 2020، قرب منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد من قبل خلية الموت في ميليشيا كتائب حزب الله.