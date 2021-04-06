بالوثيقة..نائب يكشف فساد نافذة بيع العملة

بالوثيقة..نائب يكشف فساد نافذة بيع العملة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطب عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي  ، البنك المركزي العراقي بشأن السيطرة على مبيعات الدولار وطريقة التصرف به، متسائلا عن فروقات البيع وتغطيتها من احتياطي البنك من العملة الاجنبية. وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي يخاطب بها محافظ البنك المركزي، انه “اشارة الى تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي , بلغت الكميات المباعة من الدولار الامريكي في مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي للفترة من (1/1/2015) ولغاية (31/12/2015) بحدود (44303800) دولار (اربعة واربعين مليار وثلاثمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة الف دولار ) وفقاً لكشوفات دائرة العمليات المالية وادارة الدين، قسم نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ودائرة الاحصاء والبحوث، قسم الاقتصاد الكلي ونؤشر مجموعة من المخالفات “. واضافت الوثيقة ان من هذه المخالفات” عدم قيام بعض المصارف وشركات التحويل المالي بتزويد البنك المركزي بالمعلومات الكاملة عن مشترياتها من الدولار الامر الذي يشير الى غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي بخصوص السيطرة على مبيعات الدولار وطريقة التصرف به” . وتابعت “بلغت مشتريات الدولار من وزارة المالية خلال نفس الفترة المذكورة اعلاه (32450) مليار دولار(اثنان وثلاثون مليار و اربعمائة وخمسون مليون دولار ) اي بفارق (11853) مليار دولار  (احد عشر مليار وثمانمائة وثلاثة وخمسين مليون دولار )  عن الكميات المباعة من الدولار الامريكي مما ادى الى استخدام احتياطي البنك من العملة الاجنبية لتغطية مبيعات الدولار “. واكد المحمداوي ضرورة بيان اسباب هذه المخالفات والكشف عن الاجراءات اللازمة المتخذة من قبل البنك المركزي.

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