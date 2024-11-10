بالوثيقة..نائب يوجه أسئلة للسوداني حول جيش مستشاريه

بالوثيقة..نائب يوجه أسئلة للسوداني حول جيش مستشاريه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب عن كتلة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله سعود الساعدي عدة اسئلة الى رئيس الوزراء محمد السوداني بشأن جيش المستشارين وكيفية إعادة عبدالكريم الفيصل رئيسا للمستشارين بعد تقاعده ،وكما مبين في صورة الكتاب أدناه…

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