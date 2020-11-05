بالوثيقة..وزارة الشباب تمنح إجازة تأسيس لنادي الحشد الرياضي ..والفائز عليهم يقتل!!!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- منحت وزارة الشباب والرياضة، اليوم ، إجازة تأسيس لنادي الحشد الرياضي واعتباره ناد تابع للمؤسسات. وذكر موقع الحشد في بيان :انه “صدر كتاب رسمي من دائرة التربية الرياضية / قسم الأندية الرياضية في الوزارة حيث جاء فيه انه “استنادا الى موافقة الوزير على أصل كتابنا ذي العدد (3287) في 22 / 10 / 2020 يمنح نادي (الحشد الرياضي) إجازة تأسيس نافذة لمدة سنة قابلة للتجديد”.وأضاف الكتاب، ان “النادي يمارس عمله باستقلالية إدارية ومالية ويستطيع المشاركة في البطولات والأندية المحلية والخارجية وفق الضوابط المعمول بها في وزارتنا والاتحادات الرياضية، على ان لا تتحمل الوزارة أي نفقات مالية حاليا ومستقبلا كونه من اندية المؤسسات”.