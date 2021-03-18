بالوثيقة..وزارة الصحة تطالب الحكومة باستثناء ملاكاتها من قانون التقاعد

بالوثيقة..وزارة الصحة تطالب الحكومة باستثناء ملاكاتها من قانون التقاعد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجهت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (18 آذار 2021)، طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن استثناء ملاكاتها من قانون التقاعد، مبيناً أن الوزارة، تواجه تحدياً كبيراً وسيكون أشد قساوة خلال الأيام المقبلة.وذكرت وثيقة صادرة عن الوزير حسن التميمي،إن “وزارة الصحة أمام تحد كبير خلال الأيام المقبلة التي ستكون أشد قساوة لمواجهة جائحة كورونا، نتيجة النقص الحاصل في الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والإدارية والهندسية والتنقية”.وتابعت، أنه “يرجى مفاتحة مجلس النواب لغرض استثناء ملاكات وزارة الصحة من قانون التقاعد المعدل رقم 26 لسنة 2019 لاستمرار عملهم في المؤسسات الصحية نظرا للحاجة الماسة إلى خدماتهم”.

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