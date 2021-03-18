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الشعب العراقي ينتصر..التصويت على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية
صالح يؤكد على أهمية الحوار الوطني
بالوثيقة..وزارة الصحة تطالب الحكومة باستثناء ملاكاتها من قانون التقاعد
خمسة أحزاب تسعى لتشكيل تحالف “وطني” لتدخل في الانتخابات القادمة
بالوثيقة..وزير المالية ينقل مدير عام الخدمات المصرفية خارج الوزارة
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بالوثيقة..وزير المالية ينقل مدير عام الخدمات المصرفية خارج الوزارة
التخطيط النيابية:حكومة الكاظمي فاشلة ونسبة إنجازها الإصلاحي 28%
الخارجية النيابية تطالب الداخلية التعامل بالمثل في تأشيرة دخول العراقيين للبلدان المعنية في قرارها
مصدر:منصب مدير مطار النجف ما زال تحت سيطرة مقتدى لاستمرار سرقة إيراداته
الكاظمي يوجه وزارة الخارجية بالتدخل لشراء لقاحات كورونا
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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