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بالوثيقة..وزارة المالية تخصص 43 مليار دينار للموصل لتعويض ممتلكات المتضررين
مسجدي:قاآني مسؤول الملف العراقي والأغلبية البرلمانية المقبلة لصالح أحزابنا في العراق وإيران من تشرف على قمة بغداد
نائب:حكومة الكاظمي غير قادرة على إنهاء الفساد في المنافذ الحدودية
حزب بارزاني:الانتخابات لن تغير من الوضع العراقي السيء
بالوثيقة..القضاء يُعيد القيادي في التيار الصدري أباذر إلى منصبه نائبا لمحافظ ذي قار
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بالوثيقة..وزارة المالية تخصص 43 مليار دينار للموصل لتعويض ممتلكات المتضررين
نائب:حكومة الكاظمي غير قادرة على إنهاء الفساد في المنافذ الحدودية
العراق والسعودية يشكلان مجلس رجال الأعمال المشترك
حكومة الكاظمي تلجأ إلى فرض الضرائب لتعظيم إيرادات الدولة بدلاً من القضاء على الفساد
وزارة النقل:العمل مستمر بالربط السككي مع إيران تنفيذا لأمر الكاظمي
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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