بالوثيقة..وزارة المالية تخصص 43 مليار دينار للموصل لتعويض ممتلكات المتضررين

بالوثيقة..وزارة المالية تخصص 43 مليار دينار للموصل لتعويض ممتلكات المتضررين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت وزارة المالية، تمويل محافظة نينوى بمبلغ يقدر باكثر من 43 مليار دينار.

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