بالوثيقة ..وزير الخارجية يفاتح المساءلة لإعفاء ثلاثة من السفراء من إجراءاتها

بالوثيقة ..وزير الخارجية يفاتح المساءلة لإعفاء ثلاثة من السفراء من إجراءاتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- الوثيقة والأسماء .. وزير الخارجية يفاتح هيئة المساءلة والعدالة لإعفاء ثلاثة نواب من إجراءاتها

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