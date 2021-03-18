بالوثيقة..وزير المالية ينقل مدير عام الخدمات المصرفية خارج الوزارة

بالوثيقة..وزير المالية ينقل مدير عام الخدمات المصرفية خارج الوزارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجّه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بنقل مدير عام شركة الخدمات المصرفية في الوزارة مثنى أديب جواد الحميري إلى وزارة الهجرة والمهجرين ليشغل منصب “مدير عام دائرة المعلومات والبحوث” هناك.وكلّف الوزير في كتاب رسمي مذيل بتوقيعه، المستشار المالي في الوزارة عبد الحسن جمال بمهام مدير عام الشركة إضافة إلى وظيفته لحين ترشيح مدير عام جديد لهذا المنصب.

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