بالوثيقة..وزير النفط يجرد مدير مكتب الوزير السابق من مخصصاته وعنوانه الوظيفي

بالوثيقة..وزير النفط يجرد مدير مكتب الوزير السابق من مخصصاته وعنوانه الوظيفي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أمرا بإعفاء مدير مكتبه من منصبه وتكليف آخر..كما مبين في صورة الكتاب أدناه…

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