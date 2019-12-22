بالوثيقة..(56) نائبا يطالبون رئيس الجمهورية بترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- قدّم عدد من النواب في البرلمان العراقي، الاحد (222 كانون الأول 2019)، طلباً الى رئيس الجمهورية بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، وعددهم يصل الى 56 نائباً.

وتضمنت الوثيقة : “نحن النواب الموقعون أدناه واستناداً الى المادة 76 أولا من الدستور العراقي ونظراً للظروف التي يمر بها البلاد وانسجاماً مع طلبات المتظاهرين في ساحات الاعتصام نرشح لك محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة بدلاً من حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة”.

يشار الى أن النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة، كشف عن تقديم وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي طلباً للقوى الكردستانية لغرض دعمه بالترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبل.

وقال همزة في تصريح صحفي لـ (الصباح)، إن “محمد توفيق علاوي تقدم بطلب خطي لنواب التحالف الكردستاني وعددهم 50 نائبا لغرض دعمه في الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى إن “طلبه قيد المناقشة سواء بالحوار معه أو الحوار الداخلي بين القوى الكردستانية”.