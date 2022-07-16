بايدن:بلادي تسعى إلى إبعاد العراق عن الفلك الإيراني لتحقيق استقراره وسيادته

بايدن:بلادي تسعى إلى إبعاد العراق عن الفلك الإيراني لتحقيق استقراره وسيادته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا مغلقا مع الرئيس الاميركي جو بايدن.ونقلت وسائل إعلام سعودية، أن “الاجتماع الخاص بين الكاظمي و بايدن عقد صباحاً في مدينة جدة السعودية”.ونقلت تلك الوسائل، أن بايدن أكد في حديثه على إبعاد العراق عن الفلك الإيراني لتحقيق استقراره وسيادته وتشكيل حكومة جيدة وأن الولايات المتحدة  مستمرة في دعم العراق في كافة المجالات .

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