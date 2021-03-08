بايدن:بلادي ملتزمة بأمن إسرائيل

بايدن:بلادي ملتزمة بأمن إسرائيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الولايات المتحدة «ملتزمة بأمن إسرائيل». لكنه شدد أن إدارته لا تؤمن بالقوة العسكرية في مواجهة تحديات الشرق الأوسط ، ولن تمنح «شيكًا مفتوحًا» لشركائها في المنطقة لاتباع سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأمريكية.وتم تضمين ملاحظات الرئيس بايدن في وثيقة إرشادات استراتيجية مؤقتة للبيت الأبيض تحدد نوعًا من القواعد المؤقتة، حتى صياغة نهائية، للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.وقد أرفقت هذه الوثيقة أيضًا بخطاب لوزير الخارجية توني بلينكين يقول قسم الشرق الأوسط في البيت الأبيض: «في هذه المنطقة ، سنحافظ على التزامنا بأمن إسرائيل بينما نسعى إلى تعزيز تكاملها بين جيرانها ، وتجديد هدفنا كحل يقوم على دولتين. وسنعمل مع شركائنا الإقليميين لردع اي عدوان إيراني وتهديده للسيادة وسلامة الأراضي. «سنعمل على تعطيل الشبكات الإرهابية للقاعدة ومن في حكمها ونمنع تجدد داعش».وأضاف: «سنتصدى للأزمات الإنسانية ونضاعف جهودنا لحل النزاعات المسلحة الخطيرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي» ، بما يخدم المصالح والقيم الأمريكية.وأوضح: «لقد أوقفنا دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن ودعمنا جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب ، وسيكون هدفنا تقليل التوترات الإقليمية وخلق مساحة للناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتهم.في الوثيقة، صرحت الولايات المتحدة بأنها ستعمل مع الحلفاء والشركاء في جهد دبلوماسي للتصدي للبرنامج النووي الإيراني وأنشطته تقوض استقرار إيران الآخر.» كما قيل إن الولايات المتحدة ستجدد قيادتها لمنع انتشار الأسلحة النووية، وهو أمر ضروري للحد من المخاطر التي تشكلها. 

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