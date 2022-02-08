بايدن:بوتين “سيدفع ثمنا باهظا” إذا غزا أوكرانيا

بايدن:بوتين “سيدفع ثمنا باهظا” إذا غزا أوكرانيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يجب أن يدرك أنه سيكون خطأ فادحا بالنسبة له إذا اتجه نحو أوكرانيا، وأنه “سيدفع ثمنا باهظا”.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز، حسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية. وقال بايدن إن الولايات المتحدة “مستعدة لمواصلة المحادثات المهمة بحسن نية مع روسيا، لكن إذا اتخذت روسيا قرارا بغزو أوكرانيا مرة أخرى، فإنها وحلف الناتو “مستعدون لذلك”.وأوضح أن اجتماعه في البيت الأبيض مع شولتز كان “مثمرًا للغاية”، وأن المناقشات حول “ردع التهديدات الروسية ضد أوكرانيا” كانت على رأس جدول الأعمال.وأكد بايدن أن ألمانيا والولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يعملون معًا بشكل وثيق لتحقيق الحلول الدبلوماسية لهذا الوضع، مشيراً إلى أن الدبلوماسية هي “أفضل طريقة” للمضي قدمًا لجميع الأطراف.من جانبه، قال شولتز إن هناك “ثمنا باهظا” ستدفعه روسيا إذا غزت أوكرانيا.وأضاف المستشار الألماني “إننا في وضع صعب للغاية.. هناك تهديد عسكري لأوكرانيا، لا يمكننا التزام الصمت حيال ذلك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *