بايدن:دعم أوكرانيا لن يتوقف

بايدن:دعم أوكرانيا لن يتوقف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء بدعم بلاده لأوكرانيا “مهما استغرق الأمر” لمساعدتها على صد الهجوم الروسي على أراضيها.وقال بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس متوجها بحديثه الى سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن أوكسانا ماركاروفا التي كانت حاضرة “سنقف الى جانبكم مهما استغرق الأمر. أمتنا تعمل من أجل مزيد من الحريات والكرامة والسلام (…) ليس فقط في أوروبا بل في كل مكان”.

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