بايدن:مقتل السنوار بداية السلام

بايدن:مقتل السنوار بداية السلام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن ،مساء أمس الجمعة، من برلين أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يشكّل فرصة أمام “إطلاق مسار للسلام” في الشرق الأوسط و”مستقبل أفضل في غزة بدون حماس”.وقال الرئيس الأمريكي متحدثا إلى جانب المستشار أولاف شولتس إن “مقتل زعيم حماس يمثل لحظة تحقيق للعدالة”.وتابع أن السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم 7 أكتوبر، “يداه ملطختان بدماء أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين وألمان وكثيرين غيرهم”.بدوره، قال المستشار الألماني إنه يأمل أن يؤدي مقتل السنوار إلى “إفساح المجال” لوقف إطلاق النار في غزة وإلى “اتفاق على إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023 في القطاع.أعلنت إسرائيل الخميس مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار خلال عملية في رفح جنوب قطاع غزة.وأكدت الحركة الفلسطينية الجمعة مقتل زعيمها، معتبرة أن ذلك سيزيدها “قوة وصلابة”.قاد يحيى السنوار (61 عاما) الحركة في غزة منذ عام 2017، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمكتبها السياسي في مطلع أغسطس خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 يوليو في هجوم حملت مسؤوليته إلى إسرائيل.ويقوم الرئيس الأمريكي الذي تراجع عن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر، بزيارة وداعية الجمعة إلى ألمانيا، إحدى أوفى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.وسيلتقي إلى جانب أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اجتماع رباعي يشمل جدول أعماله النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

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