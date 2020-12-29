بايدن:من أولوياتي بحث التحدي الإستراتيجي الروسي الصيني

بايدن:من أولوياتي بحث التحدي الإستراتيجي الروسي الصيني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تكيف أولوياتها الدفاعية على خلفية التعقيدات الاستراتيجية المتزايدة التي خلقتها روسيا والصين.وقال بايدن في تصريح صحفي، إنه “بحث مع خبراء في مجال الأمن القومي التحديات الاستراتيجية المختلفة من روسيا والصين، التي ستواجهها أميركا، والإصلاحات التي تحتاج إلى تنفيذها لمواجهة تلك التحديات”.واضاف ، أن “هذا يشمل تحديث أولويات البلاد الدفاعية لاحتواء العدوان في المستقبل بشكل أفضل”.وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أن “الإصلاحات تعني تحديث الأولويات في مجال الدفاع من أجل مواجهة العدوان بشكل أفضل في المستقبل”، مبينا، انه “بدلا من الاستثمار كثيرا في تحديث الأنظمة القديمة، يجب علينا الابتكار وإعادة التفكير في التهديدات المتزايدة في مجالات جديدة مثل الفضاء الإلكتروني”.وفي وقت سابق أعلن بايدن عن خطط لصياغة نهج جديد فيما يتعلق بروسيا وإيران والصين ودول أخرى.ودعا الأسبوع الماضي إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات أمريكية الشهر الجاري.

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