بايدن: قواتنا ستبقى في العراق لأغراض التدريب والمشورة

بايدن: قواتنا ستبقى في العراق لأغراض التدريب والمشورة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأربعاء، أنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بمهام قتالية في العراق بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.واضاف بايدن، فى رسالة بعثها إلى الكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء في مجال مكافحة الإرهاب، منوها إلى نشر قوات عسكرية في الشرق الأوسط لدعم الحلفاء فى مكافحة الإرهاب.وأردف بالقول إنه تم نشر عدد قليل من الجنود الأمريكيين في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة وتنظيم داعش.واستطرد قائلا في رسالته “لدينا قوات في السعودية لحماية مصالحنا بالمنطقة من أي أعمال عدائية من طرف إيران”.وتابع بالقول إن “أمريكا تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين لتقويض نفوذ الجماعات الإرهابية”.

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