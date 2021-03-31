بايدن لإيران: أرجوكم الإيقاف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات

بايدن لإيران: أرجوكم الإيقاف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صاغت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقترح خطة ستقدم لإيران تقضي بوقف طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، بحسب ما أفادت صحيفة موقع «بوليتيكو» الأميركي.ونقل موقع الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لطرح مقترح جديد خلال الأسبوع الجاري بهدف بدء المحادثات مع إيران.ويطالب المقترح الأميركي يطالب إيران بوقف العمل بأجهزة طرد مركزي متطورة، ووقفِ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.وبحسب الموقع، فإن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين يدركون أنه في حال عدم حدوث اختراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فمن غير المرجح أن يتحقق أي تقدم حتى أيلول القادم على أقرب تقدير.ورفض مسؤول كبير في إدارة بايدن، التعليق على هذا الاقتراح، موضحا استعداد واشنطن للعودة المتبادلة للاتفاق النووي.وأضاف أن بلاده منفتحة أيضا على الحديث مع الشركاء الدوليين حول أفضل طريقة لهذه العودة، بما في ذلك اتخاذ سلسلة من الخطوات الأولية والمتبادلة.من جانبه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن النهج الأميركي القائم على الدبلوماسية تجاه إيران لم يتغير.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن الكرة باتت في ملعب إيران للعودة إلى المسار الدبلوماسي بشأن إحياء الاتفاق النووي.وصرح بلينكن، خلال مؤتمر صحافي بأنه «عندما اقترح الاتحاد الأوروبي جمع كل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) للنظر في طريقة العودة إلى تنفيذ الالتزامات أبدينا استعدادنا لذلك، لكن إيران اختارت رفض المشاركة».في المقابل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة خلال اجتماع حكومي، إن حكومته ستواصل العمل من أجل رفع العقوبات عن الشعب الإيراني.وتابع «إذا قررت الأطراف الأخرى، ونقصد دول مجموعة «5+1?، العودة للعمل بالاتفاق النووي وتنفيذ جميع التزاماتها، فكما أكد قائد الثورة المرشد الإيراني علي خامنئي، إذا تبين لنا أن تلك الإجراءات نُفذت بشكل عملي فسنعود لتنفيذ جميع التزاماتنا في الاتفاق».إلى ذلك، نقلت قناة «برس تي في» عن مسؤول إيراني كبير تأكيده أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى يتم رفع جميع أشكال العقوبات الأميركية.وقال المسؤول الإيراني إن التخصيب بنسبة 20% يتماشى مع الفقرة الـ36 من الاتفاق النووي.

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