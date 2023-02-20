بايدن من كييف يقدم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار

بايدن من كييف يقدم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين إلى كييف في زيارة مفاجئة، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.وأكد بايدن أن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيتم الإعلان  عنها غدا الثلاثاء.وتعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال قيامه بزيارة مفاجئة إلى كييف الاثنين، مؤكداً دعم الولايات المتحدة “الثابت” للبلاد في حربها مع روسيا.ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن “سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية”.

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