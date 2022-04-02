بايدن يأمر برفد الداخل الأمريكي بـ (مليون) برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي

بايدن يأمر برفد الداخل الأمريكي بـ (مليون) برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، باستخدام مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي لمدة ستة أشهر، في خطوة «غير مسبوقة» في تاريخ أميركا لوقف ارتفاع الأسعار بحسب ما أعلن البيت الأبيض، السبت.وهذه الكمية من النفط وفقًا لبيان صادر عن الادارة الأميركية ستكون «إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج الأميركي في نهاية العام».وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض «بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق يوميًا – كل يوم – للأشهر الستة المقبلة» مؤكدا معلومات عن هذه الخطوة المهمة.وأضاف «حجم هذه الخطوة غير مسبوق: لم يقم العالم إطلاقًا باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الإستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي».والتخطيط لهذا الإغراق القياسي للسوق النفطية الأميركية ساهم في خفض الأسعار في لندن ونيويورك بنحو 5%.وهذه الكمية من النفط وفقًا لبيان صادر عن الادارة الأميركية ستكون «إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج (الأميركي) في نهاية العام».ستستخدم الإدارة الأميركية عائدات بيع هذا الاحتياطي لتجديد المخزون «في السنوات القادمة». وتعهد البيت الأبيض الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بالاضرار بالنشاط النفطي في الولايات المتحدة، «ببذل كل ما في وسعه» لتشجيع عمليات الاستخراج على الأراضي الأميركية.ويطلب جو بايدن مثلا الآن من الكونغرس فرض غرامات على الشركات التي لديها التصاريح والأراضي اللازمة من دون أن تستغلها.وفي إطار تعزيز استقلالية موارد الطاقة الأميركية، سيطالب الرئيس بتفعيل «قانون الإنتاج الدفاعي» الموروث من الحرب الباردة ما يسمح له باتخاذ قرارات اقتصادية بموجب مراسيم لتشجيع تطوير الطاقات الخضراء.يحاول الرئيس الديموقراطي البالغ 79 عامًا، منذ غزو أوكرانيا، إلقاء اللوم على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ارتفاع التضخم، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار كان بدأ قبل ذلك.لكن لا يبدو أن هذا الخطاب يقنع الأميركيين مع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية في الخريف، والتي قد تهدد نتائجها بتقليص دور بايدن خلال الفترة المتبقية من ولايته.معدل الثقة بأدائه بالكاد يتجاوز 40%، وفقا لاستطلاعات الرأي المختلفة وهي نسبة منخفضة للغاية. وتم إنشاء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأميركي في عام 1975 لمواجهة صدمات النفط.وهذا الاحتياطي المدفون في كهوف ملحية ضخمة يصل عمقها إلى 800 متر على طول ساحل خليج المكسيك، قادر على تخزين ما يصل إلى 714 مليون برميل نفط لكنه يضم حاليًا 568 مليون برميل. وتستخدم الإدارة الأميركية باستمرار هذا الاحتياطي الاستراتيجي منذ الخريف، عندما ترسخ ارتفاع أسعار النفط. ووصل سعر النفط في السابع من آذار/مارس إلى مستوياته القياسية التاريخية التي بلغها خلال الأزمة المالية عام 2008 متجاوزا 130 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع حاليا إلى ما بين 100 و 110 دولارات. تجاوز سعر البنزين في السوق في الولايات المتحدة الذروة التي بلغها في عام 2008، أعلى بكثير من 4 دولارات للغالون (3,78 لترًا).

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