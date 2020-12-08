بايدن يتجه لتسمية أوستن وزيرا للدفاع

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نائب: أملاك 7 وزارات في ديالى تتعرض إلى النهب من قبل ميليشيا بدر
دولة القانون:إتقاق أولي بين الكتل السياسية في آلية اختيار رئيس الحكومة القادمة
نائب سابق يحذر من اقتتال شيعي -شيعي في ديالى للاستئثار بالسلطة
بالوثيقة..حكومة الإقليم توافق على تسديد التزاماتها المالية إلى بغداد بعد التظاهرات
النزاهة النيابية:الإقليم يتعامل مع بغداد كأنه دولة وإيرادات بيع النفط تذهب إلى بنوك خارج العراق
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نائب: أملاك 7 وزارات في ديالى تتعرض إلى النهب من قبل ميليشيا بدر
بالوثيقة..حكومة الإقليم توافق على تسديد التزاماتها المالية إلى بغداد بعد التظاهرات
النزاهة النيابية:الإقليم يتعامل مع بغداد كأنه دولة وإيرادات بيع النفط تذهب إلى بنوك خارج العراق
النزاهة النيابية:لجنة الكعبي لم تحدد أسماء الفاسدين في وزارة الكهرباء
قرض سعودي للعراق بقيمة 40 مليون دولار
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
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