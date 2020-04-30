بايدن يتعهد إبقاء السفارة الأميركية في القدس إذا انتخب رئيساً

بايدن يتعهد إبقاء السفارة الأميركية في القدس إذا انتخب رئيساً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهّد المرشّح الديمقراطي إلى انتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الخميس، إبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في مدينة القدس المحتلة، إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتحدة، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تلّ أبيب.وقال نائب الرئيس السابق، في كلمة خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت، إنّ السفارة الأميركية في إسرائيل “ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها”، قبل التوصّل إلى اتفاق في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة.وأضاف “أما وقد حصل ذلك، فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب”.

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