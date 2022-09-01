بايدن يثمن دور الكاظمي في “قيادة”البلد دبلوماسيا !

بايدن يثمن دور الكاظمي في “قيادة”البلد دبلوماسيا !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بحث آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة. وأعرب الرئيس جوزيف بايدن خلال الاتصال عن دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.وأشاد الرئيس بايدن بدور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقيادته الحكيمة خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد.وأعرب الرئيس الأمريكي عن إشادته بأداء القوات الأمنية العراقية، فيما قدم تعازيه لأسر شهداء العراق.ودعا الرئيس جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني؛ لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه.وثمن الرئيس بايدن جهود الكاظمي لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، معرباً عن دعمه الكامل لهذه الجهود.

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