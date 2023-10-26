بايدن” يدرس” ضرب ميليشيا الحشد الشعبي

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اليوم.. سعر صرف الدولار= 162250 ديناراً
الغد الأردنية:منع مرور صهاريج النفط للأردن من قبل تجمع فصائل الحشد في طربيل
التقاعد العامة توضح تفاصيل الزيادة على رواتب المتقاعدين
وزارة التجارة تؤجل موعد افتتاح معرض بغداد الدولى إلى مطلع العام المقبل
نائب: الدولة والمواطن الخاسر الأكبر في فرق سعر صرف الدولار
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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السوداني” طلع شريك أساسي “في الدعم الأمريكي لإسرائيل حسب تصريح رومانوسكي
إيران ما زالت تضحك على ذيولها في العراق.. س” نحرر” القدس معاً!!
نائب: الدولة والمواطن الخاسر الأكبر في فرق سعر صرف الدولار
النزاهة النيابية:الحماية السياسية وراء عدم حسم ملفات الفساد
الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق ومغادرة أسر دبلوماسيها والموظفين غير الضروريين
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