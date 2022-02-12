بايدن يدعو مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فوراً

بايدن يدعو مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فوراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، مواطني الولايات المتحدة الأميركية في أوكرانيا إلى المغادرة فورا.وقال بايدن في مقابلة مسجلة مسبقا مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية إنه يتوجب “على المواطنين الأميركيين المغادرة الآن”.وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه الدعوة تتزامن مع المناورات التي تجريها موسكو بالذخيرة الحية وتحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، ما يرفع درجة غزو روسي للأراضي الأوكرانية، رغم الجهود الدبلوماسية لدرء خطر ناقوس هذه الحرب.وتقول بعض التقديرات الأميركية إن قرابة 130 ألف عسكري روسي يحتشدون في عشرات الوحدات القتالية قرب الحدود مع أوكرانيا.

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