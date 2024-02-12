بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ

بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على عدم شنّ عمليّة عسكريّة برّية في رفح “من دون خطّة موثوقة وقابلة للتنفيذ” لحماية المدنيّين، في حين تُحذّر دول عدّة من “كارثة إنسانيّة” إذا شُنّ الهجوم على المدينة المكتظّة.و”تعهّد ” نتانياهو توفير “ممر آمن” للمدنيّين قبل شنّ عمليّة عسكريّة في رفح، وسط تحذيرات دوليّة من “كارثة إنسانيّة” في حال شنّ هجوم على المدينة.وحذّر مصدر قيادي في حماس  إسرائيل من أنّ أي عمليّة عسكريّة ستؤدّي إلى “نسف مفاوضات” تبادل الرهائن الإسرائيليّين والمعتقلين الفلسطينيّين.ويحتشد 1,3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكّان القطاع المحاصر، في رفح. وهم في غالبيّتهم العظمى فرّوا من العنف في شمال القطاع ووسطه عقب اندلاع الحرب قبل أكثر من أربعة أشهر.وبعدما أمر الجيش بالإعداد لهجوم على المدينة، قال نتانياهو في مقابلة مع قناة “إيه بي سي نيوز” إنّ “النصر في متناول اليَد. سنفعل ذلك. سنُسيطر على  رفح، وهي المعقل الأخير” للحركة.وأضاف “سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكّان المدنيّين حتّى يتمكّنوا من المغادرة. نحن نعمل على وضع خطّة مفصّلة لتحقيق ذلك”، متحدّثًا عن وجود مناطق في شمال رفح “طُهّرت ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيّين”.

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