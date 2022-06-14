بايدن يزور السعودية منتصف الشهر المقبل

بايدن يزور السعودية منتصف الشهر المقبل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، عن زيارة رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة،وحددت زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و 17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و 16 تموز / يوليو 2022م القادم ، حيث يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.وتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور فخامته قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م.

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