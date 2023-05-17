بايدن يمدد حالة الطوارئ في العراق جراء إرهاب ميليشيات الحشد الشعبي

بايدن يمدد حالة الطوارئ في العراق جراء إرهاب ميليشيات الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن البيت الأبيض الأمريكي ،اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في العراق و أشار لتهديدات غير عادية. و وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، مرسوما يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية ، المتعلقة بالأوضاع في العراق. و قال بيان لبايدن وفقاً للبيت الأبيض:”لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق”. وتشكل هذه العقبات “تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا، لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق” وفقاً للبيان. يذكر ان قرار 13303 الخاص بالعراق صدر في عام 2003 خلال عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، ويقضي بحظر تصدير بعض السلع الخاصة، بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات.

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