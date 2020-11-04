بايدن الأقرب للرئاسة الأمريكية

بايدن الأقرب للرئاسة الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بات في حكم المؤكد فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن رئيسا جديدا للبيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة 2020- 2024، وذلك بعد فوز بايدن بـ 64,526,874 صوتا مقابل 63,083,286 صوتا، وكذلك لحصول بايدن المرشح الديمقراطي على 253 صوتا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتا للفوز، مقابل 213 صوتا للجمهوري دونالد ترمب .

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