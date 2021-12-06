بتروفيتش:نسعى للفوز في مباراة اليوم مع قطر

بتروفيتش:نسعى للفوز في مباراة اليوم مع قطر
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 بغداد / شبكة أخبار العراق- أكد مدرب المنتخب الوطني زيليكو بتروفيتش، الإثنين، رغبة الكادر الفني ولاعبي المنتخب بتقديم أعلى مستوى خلال المباراة المرتقبة أمام قطر مساء اليوم الإثنين، في إطار بطولة كأس العرب.ويلعب منتخب العراق ضمن منافسات المجموعة الأولى ويقف حالياً في المركز الثاني بنقطتين بعد تعادلين مع عمان والبحرين، خلف قطر التي تمتلك 6 نقاط بعد فوزين على ذات الفريقين.وقال بتروفيتش في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “نسعى للعب مباراة ممتازة اليوم امام قطر، ولا نريد أن نجعل هذه المباراة للذكرى”، لافتا الى “اهمية أن نكون مميزين”.وتابع: “نريد إسعاد الجماهير العراقية ونعدهم بتقديم أعلى مستوى وبنسبة 100% من مجهودنا”.

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