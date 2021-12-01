بتروفيش:تعادل المنتخب الوطني العراقي مع نظيره العماني أفضل من الخسارة

بتروفيش:تعادل المنتخب الوطني العراقي مع نظيره العماني أفضل من الخسارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدرب منتخبنا الوطني، الأربعاء، أن انتزاع نقطة من عمان أفضل من الخسارة، فيما قدم اعتذاره للمهاجم أيمن حسين.وقال بتروفيش في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة :، إن “المباراة كانت صعبة علينا بعد الطرد الذي تعرضنا إليه”، مبينا أن “الخروج بنقطة التعادل أفضل من الخسارة التي كانت قريبة علينا بسبب ظروف المباراة الصعبة بعد نقص العدد”.وقدم بتروفيش اعتذاره للمهاجم أيمن حسين “على التصرف الذي قام به بعد أن “منع اللاعب من إعادة تسديد ركلة الجزاء التي أضاعها وتمت إعادتها من قبل حكم الفار”. وتابع: “أكثر من نصف اللاعبين في التشكيلة طلبوا مني التبديل، لكني رفضت أن أقوم بذلك”، مبينا: “سنعمل كثيراً على الجانب البدني للاعبين سيما وأنهم جميعا جدد ويلعبون في أندية الدوري المحلي”.وانتهت مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره العماني بالتعادل الايجابي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.وشهدت المباراة طرد ياسر قاسم لاعب المنتخب العراقي في الدقيقة 67، وحصل كل منتخب على نقطة واحدة في مستهل مشواره بالبطولة. 

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